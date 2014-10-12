Гройсман: Власть готова восстановить уничтоженную боевиками инфраструктуру

Однако, чтобы осуществлять такие работы, вести подготовку к зиме, решать социальные вопросы - в первую очередь надо восстановить украинскую власть на этой территории.

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Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

По его словам, четкие действия для восстановления мира предусматривает мирный план президента Украины, важным элементом которого является Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

«Этот закон может сыграть существенную роль в восстановлении мира: избрание в соответствии с действующим законодательством местной власти, которой доверяют люди - и тогда возможно возобновление диалога, чтобы реинтегрировать эти территории, чтобы социально адаптировать людей, которые там проживают», - отметил Гройсман.

Он также добавил, что сегодня, «где есть украинский флаг, власть может гарантировать все социальные выплаты».

А насчет непосредственного восстановления инфраструктуры, то самой первой важной предпосылкой для этого Гройсман назвал прекращение огня, добавив, что с такой позицией соглашаются и международные партнеры.

Вице-премьер-министр проинформировал, что правительство совместно с миссией Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и Мирового банка разработали четкий план взаимодействия - поддержка временных переселенцев, решение гуманитарных вопросов и план восстановления Донбасса.

«Недавно я вернулся из Брюсселя. Мы там говорили о плане восстановления страны, который является частью «Стратегии 2020», объявленной президентом Украины и отдельный план - программу восстановления Донбасса. Хочу заверить: будет мир - мы очень быстро и качественно все восстановим. Мы не только восстановим все то, что было разрушено, а восстановим нормальную жизнь. Потому что люди на Донбассе вряд ли знали, что такое нормальная жизнь», - отметил Гройсман.