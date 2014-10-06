Гройсман рассказал, когда в Украине начнется децентрализация

Об этом в эфире ТСН.Тиждень сказал вице-премьер-министр и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман.

"Уже есть семь проектов законов, которые находятся в парламенте. Если их парламент примет, а у него есть такая возможность, это даст с 1 января 2015 года полностью децентрализовать финансы. У нас есть законопроект о налоговых изменениях в части децентрализации, бюджетный кодекс в части децентрализации. Плюс есть ряд решений, которые позволят построить региональную политику, которой в Украине не было. То есть фактически мы к этому готовы", - сказал Гройсман.

Он отметил, что эти реформы были готовы еще в конце весны. Они проговорены со всеми субъектами, в том числе с представителями местного самоуправления, которые согласны с децентрализацией.

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"Если нынешний парламент не поддержит эти законы, то при поддержке людей в следующем парламенте будет создано депутатское большинство, которое сразу их примет", - убежден вице-премьер

Также он ожидает, что до середины следующего года будут приняты инициированные президентом изменения в Конституцию, связанные с децентрализацией власти.

"Области и районы получат средства и компетенцию. И не надо забывать, что они получат серьезную ответственность и перед жителями, которые их выбирают, и перед государством. Особенно это будет касаться использования ресурсов", - отметил Владимир Гройсман.