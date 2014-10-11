"Айдаровцы" поймали ректора-сепаратиста и трех милиционеров "ЛНР"

Сегодня утром в Службе безопасности Украины в Киеве состоялся процесс передачи четырех сепаратистов, которых задержали бойцы батальона "Айдар" и привезли из Луганска в столицу.

Об этом сообщается на странице Maidan Press Center в Facebook, передает ТСН.

Среди задержанных - депутат Луганского областного совета от Партии регионов, член постоянной комиссии облсовета по вопросам образования, науки, культуры, молодежи, спорта при президентстве Януковича, ректор Луганского государственного института культуры и искусств Виктор Филлипов.

"Филлипов - один из самых активных участников антидемократических митингов, которые пропагандировали проведение референдума об отделении области от Украины и создании отдельной республики", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, бойцы АТО привезли трех бывших сотрудников МВД Украины в г. Луганск. Сейчас же они - "сотрудники милиции "ЛНР", которые добровольно перешли на сторону сепаратистов. По их словам, они имели следующие обязанности: поиск и выявление действующих работников МВД Украины, а также поиск их родных и семей с целью шантажа, вымогательства выкупа или убийства. Их задержали во время попытки расстрела мирных граждан".

Сепаратистов привез в Киев командир штурмового батальона "Айдар" Сергей Мельничук.

"Я не могу позволить повторения ситуации, которая была недавно с Малышевым, не могу позволить издевательства над моими бойцами ни физического, ни морального, так как они охраняют границы, ежесекундно рискуя своей жизнью в то время, как некоторые представители МВД проявляют отсутствие компетентности. Я принял решение лично передать задержанных и имею надежду, что будут проведены соответствующие действия", - сказал Мельничук, которого цитирует Maidan Press Center.

Напомним, несколько дней назад "айдаровцы" привезли в Киев сепаратиста "Малыша", чиновника из "Минздрава" самопровозглашенной "ЛНР". Бойцов АТО задержали за похищение человека, но затем суд выпустил их на волю.