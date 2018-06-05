Украинский интерес. Президент пошел в разведку, приветы из Минска и фантомные боли ядерного статуса

Президент назначил Игоря Смешко главой комитета по вопросам разведки. События конца августа показали, что украинское разведывательное сообщество работает не слишком эффективно. Глава государства решил назначить опытного разведчика во главе новосозданной структуры, при этом пренебрегая очевидными рассуждениями о месте Смешко в системе власти Леонида Кучмы. Похоже, глава государства готов привлекать профессионалов, если это возможно. Если говорить о других назначениях, то опытные дипломаты Андрей Дещица и Олег Шамшур вот-вот отправятся в Варшаву и Париж соответственно.

Саммит СНГ в Минске не обошелся без легкого скандала: Владимир Путин схлестнулся с молдавским коллегой Николаем Тимофти, предлагая тому пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС. Беларусь и Казахстан Путин призвал единым фронтом требовать пересмотра положений украинского варианта СА. Надо сказать, что в рамках Содружества Россия себя чувствует на своем поле, а Украина по непонятным причинам не активизирует процедуру расставания с СНГ. Да и механизм сотрудничества внутри ГУАМ официальный Киев не спешит перезапускать. Александр Лукашенко призвал прекратить войну на Донбассе и «по-мужски» обсудить будущее Содружества с участием Украины. Бацька переживает внешнеполитический ренессанс и заметно упивается своей неожиданно выросшей значимостью.

Россия не собирается корректировать свою позицию в отношении Украины. Об этом объективно свидетельствует, в частности, заявление спикера Госдумы Сергея Нарышкина, призвавшего международное сообщество признать факт аннексии Крыма Украиной в 1991 году. Как представляется, дело не в падении цены нефти, ощутимо отражающейся на федеральном бюджете, просто политическая свита Владимира Путина начала канонаду заявлений накануне его встречи с Петром Порошенко, которая должна состояться на будущей неделе в Италии. «Война нервов» между Киевом и Москвой продолжается, как и вооруженный конфликт на Донбассе.

Побывавшая в Киеве помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд не просто сделала ряд заявлений, но и провела переговоры практически со всем спектром отечественных политиков, за исключением коммунистов. Американская представительница заявила, что до вывода российских войск с территории Украины и освобождения всех заложников речи об отмене санкций против России быть не может. Похоже, администрация Обамы реагирует на готовящийся стать полностью подконтрольным республиканцам Конгресс некоторым ужесточением риторики.

Привычно жестким по отношению к Украине остается Алексей Миллер. Шеф «Газпрома» успел обвинить Киев в нежелании искать общий язык по энергетическим вопросам, хотя Европейская Комиссия всячески подталкивает Россию и Украину к заключению хотя бы временного газового перемирия. Сомнительно, чтобы оно было оформлено документально до завершения парламентской кампании, а там и состав Еврокомиссии изменится.

Любопытно отметить, что граждане Украины весьма скептически оценивают возможность власть защитить национальный суверенитет, и почти половина (49,3% опрошенных Центром Разумкова) видят в качестве панацеи возвращение ядерного статуса. На этой теме, впрочем, пока без особого энтузиазма спекулируют популистски настроенные политики, хотя любому здравомыслящему человеку понятно: допускать появление ядерного государства в центре Европы мировые лидеры не собираются. «Ядерный миф» сегодня выглядит скорее препятствием на пути евроатлантической интеграции, чем реальным способом защитить украинскую независимость.