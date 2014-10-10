Луценко заявляет, что закон о люстрации в будущем нужно будет доработать

Принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о люстрации в будущем будет нуждаться в определенной доработке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сказал председатель партии “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко.

“Закон о люстрации не простой и в будущем будет нуждаться в определенной доработке. Но это единственная вещь, которая может провести генеральное очищение украинского политического дома”, - заявил Луценко.

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По его словам, те руководители власти, которые верно служили Януковичу, должны уйти на отдых.

“По крайней мере, 10 лет нужно дать возможность, чтобы во власть пришли новые проевропейские силы”, - сказал председатель партии “Блок Петра Порошенко”.

Как сообщал УНИАН, 9 октября президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «Об очищении власти», принятый Верховной Радой 16 сентября.

Закон определяет правовые и организационные принципы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».