В батальоне Киев-2 опровергли заявление Москаля о дезертирстве

Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.

"В связи с распространением сегодня информации о том, что якобы батальон "Киев-2" покинул зону АТО, сообщаем, что она не соответствует действительности. Наши бойцы сейчас несут службу в соответствии с приказами МВД, о чем сделал заявление комбат батальона", - сказано в сообщении.

Читайте такжеОбвинять бойцов "Прикарпатья" в Иловайской трагедии несправедливо - военный экспертНапомним, председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль ранее заявил, что бойцы батальона самовольно оставили свои позиции под Чернухиным.

"Выяснилось, что сводные отряды УМВД с Полтавской и Сумской областей, а также батальон МВД "Киев-2", которых раньше прикомандирували до батальону "Киевская Русь" вблизи Чорнухиного, просто сбежали отсюда, пояснив, что они якобы подчиняются МВД, а не Минобороны", - сказал Москаль.