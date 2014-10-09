Батальон «Донбасс»: Против нас воюют российские войска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Власенко сказал сегодня во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причины и обстоятельства окружения и гибели украинских военнослужащих под Иловайском Донецкой области.

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«Я ответственно заявляю: против нас воюют российские войска — воздушно-десантные, механизированные части, разведывательные, штурмовые подразделения», - сказал Власенко.

При этом он отметил чрезвычайный профессионализм и героизм, проявляемые украинскими бойцами.

По словам начштаба «Донбасса», военнослужащие Вооруженных сил Украины, имея в своем распоряжении стрелковое оружие 60-х годов и минометы 1948 года, демонстрируют мастерство, в частности, когда из минометов с точностью до метра «мины укладывают».

Отвечая на вопрос о взаимодействии и управлении сил, принимающих участие в антитеррористической операции, Власенко сказал: «Если бы командиры кадровые захотели организовать связь, взаимодействие при желании, при воле командира этого ранга никаких проблем бы не было».

Справка УНИАН. В конце августа силы АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, нужная помощь так и не поступила.

Российские войска обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор нет.