"Народный фронт" требует от демократических сил определиться с поддержкой на округах

Об этом говорится в заявлении партии, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

"Сегодня авторитетная социологическая группа «Рейтинг» объявила результаты исследования в двух мажоритарных округах. Согласно их данным, в округе №22 28% опрошенных, среди тех, кто будет участвовать в выборах, поддержали бы Игоря Лапина (партия «Народный фронт»), 13% - Романа Иванюка (Блок П.порошенко), 8% - Григория Пустовита (партия «Батькивщина»), 7% - Ирину Констанкевич (самовыдвижение). Не определились с выбором около 30% респондентов", - говорится в заявлении.

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Также отмечается, что в округе №66 15% опрошенных, среди тех, кто будет участвовать в выборах, поддержали бы Павла Дзюблика (партия «Народный фронт»), 13% - Виталия Журавского (самовыдвижение), 9% - Михаила Пухтаевича (Блок П.порошенко), 8% - Виктора Дубаса («Радикальная партия Ляшко»), 7% - Петра Рябенко (партия «Батькивщина»).

"Фактически, наличие кандидата от Блока Порошенко на этом округе дает шансы на прохождение в Верховную Раду одиозного регионала Виталия Журавского, что является недопустимым. Партия «Народный фронт» отмечает, что общая задача всех политических сил, а особенно президентского Блока Петра Порошенко, - не допустить реванша бывших регионалов, депутатов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января, политиков, которые фигурируют в коррупционных скандалах или же поддерживали сепаратизм", - подчеркивается в заявлении.

«Народный фронт» готов к немедленным консультациям по поводу мажоритарных округов и единых кандидатов, отмечают в партии.