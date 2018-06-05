Кремль назначил Крыму мэров: в кресла сели бывшие регионалы

Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, радостно встречающие в своих городах и поселках гопников-«ополченцев» и клянущие Украину, которую им, по их мнению, много лет приходилось «кормить», еще с апреля хотели, чтобы у них было «как в Крыму». Пожалуй, сейчас, через полгода после аннексии полуострова, дончанам и луганчанам нет особого смысла рассказывать об отсутствии в автономии московских зарплат, но присутствии дефицита товаров и полной неопределенности с разнообразными документами. Все равно слушать не станут. Но, учитывая, что самопровозглашенные власти ДНР и ЛНР намерены устроить на подконтрольным им территориям фарс под названием «выборы власти Новороссии», крымчане могут поделиться своим опытом с жителями Донбасса в этом вопросе.

Без права выбора

Итак, после того, как 14 сентября в Крыму состоялись никем, кроме России, непризнанные «выборы» в муниципальные органы власти и Государственный совет автономии, а, под брендами российских партий, в незаконные госорганы пролезли вчерашние функционеры Партии регионов, жители полуострова лишились каких-либо прав выбирать себе власть самостоятельно.

Дело в том, что после 14 сентября, новоизбранная «власть» городских советов занялась назначением руководителей населенных пунктов Крыма. Полномочия мэров, которые ранее объединяли в своей должности законодательную и исполнительную ветви власти, были разделены. И теперь в каждом крупном городе Крыма, вместо одного градоначальника, есть две главные должности – глава горсовета и глава горадминистрации. Первых местные депутаты выбрали на сессии, вторых «назначили» и.о. и ожидают, что в октябре-ноябре эти люди получат эти должности уже без приставки «временно исполняющий обязанности» в результате «конкурсного отбора».

Грубо говоря, если раньше крымчане сами, на всеобщих местных выборах, выбирали себе мэров, то теперь руководителей местных администраций на тайном голосовании определили депутаты горсоветов. Причем, кандидатов в градоначальники местным народным избранникам «рекомендовал» нелегитимный и. о. главы Крыма Сергей Аксенов. Поэтому вряд ли у кого-то возникнут вопросы, если в скором времени именно эти «назначенцы» получат все бразды правления в крымских городах.

Власть только для своих

К слову, в этой связи также не удивительно, что в удобные кресла сели лично преданные «Гоблину» члены «Единой России», которые все как один ранее состояли в Партии регионов. К таковым, к примеру, можно отнести нового мэра Ялты Андрея Ростенко, который является старым знакомым Аксенова еще по ОПГ «Греки», мужем сестры Аксенова и его давним «бизнес-партнером». В частности, когда Аксенов в 2008-2010 годах набрал у знакомого молдавского бизнесмена кредитов на общую сумму более 4 млн долларов для раскрутки своей карманной партии «Русское единство», именно Ростенко выступал заемщиком этих денег.

Личную рекомендацию от Аксенова на назначение и.о. главы горадминистрации Симферополя получил и экс-замглавы Симферопольской райгосадминистрации Геннадий Бахарев. Этот деятель известен тем, что является отцом нынешнего «министра» здравоохранения Крыма Александра Бахарева. Кроме этого, он долгое время прикрывался липовым дипломом о высшем образовании, полученном в Ростове-на-Дону и, благодаря которому, сумел стать сначала депутатом райсовета, а позже и его руководителем. По этому факту еще в 2009 году Бахаревым заинтересовалась прокуратура, но после победы Виктора Януковича на президентских выборах-2010, дело ушло «под сукно», а информация о поддельном дипломе исчезла из личного дела чиновника.

К слову, в паре с Бахаревым на ниве руководства столицей Крыма будет работать бывший мэр города Виктор Агеев. Правда, если раньше он трудился под эгидой Партии регионов, то теперь получил назначение от Единой России. Учитывая, что с момента получения должности симферопольского градоначальника в 2010 году Агеев был вовсе не самостоятельной фигурой в городе, а подчинялся «макеевским» регионалам, нынешние метаморфозы политика вполне объяснимы – теперь он сам правит бал. А править, если верить слухам, есть чем: с поборов местных предприятий мэр сумел сколотить неплохое «наследство» в виде счетов в иностранных банках и приобретением недвижимости в престижных районах Монако и Баден Бадена.

Не менее интересное прошлое и у других назначенцев. Так, известный в Крыму совладелец Республики КаZантип и советник Сергея Аксенова Андрей Филонов стал исполняющим обязанности главы администрации горсовета Евпатории. К слову, в ходе местной избирательной кампании в 2010 году, он уже целился в кресло мэра. Причем, по данным социологических исследований, его рейтинг тогда составлял 63% поддержки среди местных жителей. Впрочем, одержать победу Филонову не удалось по двум причинам.

Первая – руководство Партии регионов, членом которой он состоял, выдвинуло кандидатом в мэры другого регионала, действующего тогда градоначальника Андрея Даниленко. Пойти против линии партии Филонов не посмел. Вторая – симпатии электората несколько пошатнулись, когда кандидат в градоначальники признался, что был ранее судим за хищение государственного имущества. Собственно, после провала в 2010 году, Филонов жил и работал в России – по некоторым данным, возглавлял крупную строительную компанию, занимающуюся комплексным строительством и реализацией инфраструктурных проектов.

Еще одним из звеньев новой местной власти Крыма можно назвать Владимира Серова, который, в свое время, выдвигался в градоначальники Партией регионов и, с 2010 года, был мэром Судака. Свое нынешнее назначение Серов заслужил тем, что рьяно выступал за проведение в Крыму псевдореферендума, агитировал местных жителей на года и десятилетия «писать новую страницу в истории» Крымского полуострова, а перед «выборами» 14 сентября вовремя предал Партию регионов и «перешел» в Единую Россию, чем и обеспечил собственную победу.

Россияне не довольны, а у крымчан не спрашивают

В целом же, этими «выборами» и последующими за ними назначениями Россия обкатала в Крыму давнюю мечту хозяев Кремля по отмене прямых выборов мэров городов. Напомним, еще в апреле 2014 года Государственная дума приняла законопроект, создающих двухуровневую модель местного самоуправления в крупных городах РФ. Согласно этому документу, в районах городов создаются советы депутатов, из них формируется подобие местного парламента, который, собственно, и выбирает себе председателя. А руководитель администрации назначается «сверху» по контракту.

К слову, в России эта инициатива была жестко раскритикована. Дело в том, что, внедряя ее в жизнь, контроль органов местной власти сосредотачивается не в руках избирателя, а целиком находится в Кремле, так как представители «Единой России» имеют большинство в городских советах всех крупных населенных пунктов страны. А это, в свою очередь, не дает никаких шансов каким-либо оппозиционным кандидатам на должность мэра занять эту должность.

Собственно, теперь в каждом крупном городе Крыма, вместо одного градоначальника, есть две главные должности – глава горсовета и глава горадминистрации. Причем, судя по назначениям, эти люди лояльны либо центральной нелегитимной власти Крыма, либо Москве. И, несмотря на то, что в законопроекте, принятом Госдумой весной, был заложен принцип добровольности перехода к такому формированию местной власти, «с учетом местных особенностей», крымчанам, после аннексии автономии, выбора не оставили.

Снежана Ладыгина, Татьяна Стежар