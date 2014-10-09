Один из пассажиров рейса MH17 успел надеть кислородную маску - глава МИД Нидерландов

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс в эфире ночного ток-шоу "Pauw", сообщает BNO News. Также данную информацию активно ретранслируют нидерландские и российские ресурсы.

"Нет, они (пассажиры - ред.) не видели, как летит ракета, но знаете ли вы, что одного из них нашли с одетой кислородной маской. Итак, у кого было время сделать это", - заявил министр.

Он использовал этот аргумент для подтверждения описания гибели пассажиров, который он дал в июле во время речи в ООН.

Читайте такжеВ Нидерландах идентифицировано 251 жертву авиакатастрофы Boeing-777"Я думаю о том, насколько ужасными были последние мгновения их жизни, когда они знали, что самолет падает. Держались ли они за руки с теми, кого любят, прижимали ли к сердцу своих детей, смотрели ли друг другу в глаза в последний раз в безмолвном прощании? Мы никогда не узнаем", - сказал тогда Тиммерманс.

В то же время эксперты утверждали, что пассажиры MH17 погибли практически мгновенно.

Ранее голландская комиссия по безопасности полетов в своем предварительном отчете заявила, что самолет упал из-за поражения большим количеством мелких "высокоэнергетических" объектов снизу. Расследование сосредоточилось на версии, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух".

Самолет малайзийских авиалиний был сбит над контролируемой боевиками территорией Донетчины 17 июля. Примечательно, что сначала террористы начали распространять заявления, что сбили возле Тореза украинский военный транспортник Ан-26, однако когда оказалось, что сбит пассажирский самолет, начали отрицать свою причастность.

Также в течение долгого времени международные эксперты не могли попасть на место катастрофы, что открывало боевикам пространство для манипуляций с вещественными доказательствами.