Порошенко заверяет, что Госпогранслужбу возглавит достойный и опытный генерал

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен работой Михаила Коваля в должности и.о. секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, и заверил, что Государственную пограничную службу Украины возглавит достойный и опытный человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня в Киеве после проверки готовности пограничных подразделений к выполнению мероприятий в рамках реализации мирного плана.

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“Господин Коваль, который сегодня исполняет обязанности руководителя СНБО, я думаю, что я доволен его службой, и заверяю вас, что пограничную службу возглавит достойный, опытный генерал”, - сказал Порошенко.

Отвечая на вопрос, из-за чего был уволен с должности председателя Госпогранслужбы Николай Литвин, президент сказал, что произошли организационные изменения в руководстве, в связи с чем генерал армии Литвин был отправлен в отставку.