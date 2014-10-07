The Washington Post: "Деэскалация" ситуации в Украине не гарантирует России отмену санкций

Об этом говорится в редакционной статье американской газеты The Washington Post, которая называется «Деэскалация» ситуации в Украине не гарантирует России отмену санкций».

Поддерживаемые Россией силы расширяют территории, которые им уступило украинское правительство после того как украинская армия была разбита в результате вторжения российских войск. Донецкий аэропорт, который находится под контролем украинских военных, остается в осаде; если российским силам удастся его захватить, у их анклава появится еще один маршрут поставок, неподконтрольный украинским властям.

«Донецкая Народная Республика» или «Новороссия», как ее еще называют, очень быстро обретает признаки других территорий, которые Москва захватила внутри стран Восточной Европы. Игнорируя украинское законодательство и призывая к проведению местных выборов, марионетки Кремля создали «Верховный Совет», как в Советском Союзе, а также тайную полицию МГБ – что похоже на советский КГБ. По информации New York Times, военные трибуналы посадили в тюрьмы около 1000 человек. «Заместитель министра обороны ДНР» рассказал журналистам газеты, что система правления, которая там сейчас создается, – это «военный коммунизм».

Европейские дипломаты по-прежнему работают над созданием предложенной буферной зоны между украинскими и российскими силами. Но многие уже вздохнули с облегчением, посчитав, что цель, о которой они так часто говорили, – «деэскалация», – может быть скоро достигнута. Под этим они подразумевают то, что президент России Владимир Путин, пока, по всей вероятности, не собирается отправлять свои войска для захвата новых городов на востоке Украины или создавать наземный коридор, соединяющий Донецк с оккупированным Крымом.

Тем не менее, Путин уже практически достиг всех своих основных целей. В дополнение к Крыму, он захватил стратегически важную часть территории, на которой проживает 10 % населения Украины, создавая «замороженный конфликт», который он может использовать для того чтобы постоянно дестабилизировать остальную часть страны. Он хитростью добился того, чтобы президент Украины Петр Порошенко и лидеры Европейского Союза согласились отложить реализацию договора об экономической ассоциации, которая и была первоначальной причиной конфликта. Он подтолкнул украинскую экономику на край, и, вероятно, этой зимой темпы ее падения ускорятся, особенно если Москва так и не начнет поставлять газ в Украину или приобретать украинские товары. Если украинскому правительству удастся успешно провести выборы в этом месяце, и оно начнет постепенно становиться на ноги, Путин может использовать своих донецких клиентов, чтобы возобновить военные действия, когда только ему захочется.

В то же время Кремль надеется, что его «деэскалация» побудит Европейский Союз и Соединенные Штаты отменить экономические санкции, которые они ввели в прошлом месяце. Нужно отдать должное канцлеру Германии Ангеле Меркель, голос которой является решающим в принятии подобного рода решений, за то, что она заявила на прошлой неделе, что Евросоюз еще «очень далек от того, чтобы рассматривать вопрос об отмене санкций». Тем не менее, ни лидеры ЕС, ни представители Администрации Обамы не назвали четких условий, которые должна выполнить Россия, чтобы добиться облегчения санкционного режима.

Это дает возможность Путину слезть с крючка, прежде чем он примет меры, необходимые для сохранения того, что осталось от суверенитета Украины. Это касается полного вывода всех российских войск и военной техники с территории Украины, а также закрытия границы между двумя странами под контролем международных наблюдателей. Г-жа Меркель и президент Обама должны настаивать на этих условиях и публично о них заявить. В противном случае Путин может захотеть возобновить агрессию, которая уже оказалась для него очень результативной.