Джемилев удивляется, почему Украина поставляет электроэнергию оккупированному Крыму

Об этом в эфире «5 канала» заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Для жителей Крыма и особенно для крымских татар загадка - почему Украина продолжает поставлять электроэнергию на оккупированную территорию? Почему вода продолжает поступать по Северо-крымскому каналу?", - спрашивает Джемилев.

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"Мои соотечественники, которые мне звонят, спрашивают, когда вы будете перекрывать электричество? Мы потерпим, а вот выдержат ли оккупанты - это мы увидим", - подчеркнул Джемилев.