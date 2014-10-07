Джемилев удивляется, почему Украина поставляет электроэнергию оккупированному Крыму
08:54, 07 октября 2014Политика
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Крымские татары и проукраинские жители Крыма удивляются, почему Украина не прекратила поставлять на полуостров воду и электричество.
REUTERS
Об этом в эфире «5 канала» заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
"Для жителей Крыма и особенно для крымских татар загадка - почему Украина продолжает поставлять электроэнергию на оккупированную территорию? Почему вода продолжает поступать по Северо-крымскому каналу?", - спрашивает Джемилев.
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"Мои соотечественники, которые мне звонят, спрашивают, когда вы будете перекрывать электричество? Мы потерпим, а вот выдержат ли оккупанты - это мы увидим", - подчеркнул Джемилев.
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