Гиркин прогнозирует тотальную нищету на подконтрольных боевикам территориях

Об этом Стрелков заявил в интервью одному из сайтов боевиков.

"Мне кажется, что население должно готовиться к выживанию… К сожалению, те люди, которые сейчас занимаются вопросами Новороссии на территории России, которые уполномочены это делать, в частности, пресловутый Владислав Юрьевич Сурков, это люди, которые нацелены только на разрушение, которые никакой реальной и действенной помощи не окажут. Конкретно В.Ю. блестяще проявил себя в этом отношении в Южной Осетии, в других регионах, везде, где он находился, мы имели дело с «распилами» и разграблением вместо реальной помощи", - заявил Стрелков.

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По словам боевика, деньги, выделенные так называемой "Новороссии", "сольют" себе в карманы новые главари террористической организации.

"К сожалению, туда пришла команда, которая нацелена на то, чтобы все слить и крупно на этом заработать. Обещать они будут очень много. Деньги действительно будут выделены, но подчеркиваю, эти деньги, по большей части, при таком руководителе и таких исполнителях – до народа не дойдут, в лучшем случае, они частично будут переданы тем людям, которым доверяет Сурков, которых он расставляет на всех ключевых местах, и при этом будет обеспечена такая система, которая сделает невозможным контроль над освоением этих средств. Будет просто их «распил», как говорят в России, разграбление на всех уровнях… Я заранее прогнозирую, что половина этих средств останется на счетах в России, остальная половина по большей части осядет в карманах тех людей, которых расставил наш великий руководитель", - заявил Стрелков.

Как сообщал УНИАН, 14 августа «пресс-служба «ДНР» проинформировала, что «Совмин удовлетворил просьбу об увольнении с должности министра обороны ДНР полковника Игоря Стрелкова в связи с переходом на другую работу».