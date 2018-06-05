Виктор Чумак: Мы 23 года ждали от УБОП, прокуратуры и СБУ результатов. Так сколько еще ждать?

Завтра, 7 октября, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, дабы серьезно осложнить жизнь чиновников всех рангов - депутаты планируют рассмотреть пакет антикоррупционных законопроектов.

Фактически, этот пакет документов – план конкретных действий в борьбе с коррупцией в краткосрочной перспективе, до 2017 года. Анонсируя внеочередное заседание, спикер парламента Александр Турчинов отметил, что без борьбы с коррупцией, без реальных действенных механизмов этой борьбы, говорить об обновленной и эффективно действующей власти не приходится. В свою очередь, премьер Арсений Яценюк заявил, что голосование за этот пакет документов станет для парламентариев тестом на выборах: готовы ли они не на словах, а на деле поддержать реальные шаги, направленные на борьбу с коррупцией. Впрочем, это будет уже вторая попытка Яценюка вынести пакет антикоррупционных законопроектов в Раду. Как известно, в марте текущего года депутаты не поддержали предложенные премьером новации. В частности, за антикоррупционный законопроект, предусматривающий открытие реестров владельцев недвижимости, проголосовало всего 175 парламентариев при 226 необходимых.

Хватит ли голосов для принятия антикоррупционного пакета законов сейчас, и когда украинцы смогут увидеть результат работы антикоррупционной комиссии и антикоррупционного бюро, в интервью УНИАН рассказал народный депутат от фракции УДАР, один из авторов законопроекта о национальном бюро антикоррупционных расследований, глава Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак.

За последние 8 месяцев, это вторая попытка Кабмина внести пакет антикоррупционных законов в Верховную Раду. В чем суть документов, которые завтра выносятся на рассмотрение парламента?

Во-первых, в этом пакете прописаны механизмы расследования преступлений высших государственных лиц страны. Так, одним из законов будет утверждена национальная антикоррупционная стратегия, которая, в частности, определяет механизмы реализации антикоррупционной политики, критерии успешности этой политики на три ближайших года.

Во-вторых, очень важен комплексный закон, определяющий порядок действия превентивных механизмов противодействия коррупции. Здесь идет речь о финансовом контроле, о предотвращении конфликта интересов в работе госслужащего и о деятельности антикоррупционных органов в вопросе противодействия коррупции. В частности, в законопроекте говорится о создании национальной антикоррупционной комиссии, которая будет разрабатывать антикоррупционную политику, которая будет проводить финансовый контроль деятельности высокопоставленных лиц государства, проверять их декларации. По большому счету, эта комиссия будет проводить логический и арифметический контроль деклараций, мониторинг соответствия стиля жизни чиновника содержанию поданной им декларации о доходах. Кроме того, в этом законе целый раздел посвящен конфликту интересов в деятельности чиновников.

И, в-третьих, одним из законопроектов антикоррупционного пакета предусматривается открытие реестров прав собственности. Грубо говоря, любой гражданин страны должен иметь доступ к информации, сообщающей, кто является конечным выгодоприобретателем. Причем, в законопроекте указывается, что в открытом реестре должна стоять реальная фамилия того, кто является собственником, а не какая-то оффшорная компания, зарегистрированная, к примеру, на Кипре. То есть, после принятия этого закона, мы будем знать собственников всех бизнесовых процессов в стране. Это очень важно.

Каждый раз, когда в стране поднимается тема борьбы с коррупцией, возникает вопрос: «А судьи кто?». То есть, кто будет принимать решения относительно коррупционных действий тех или иных высокопоставленных лиц?

Антикоррупционная комиссия, согласно антикоррупционному пакету законопроектов, будет состоять из пяти человек. Формировать ее будет другая, номинационная, конкурсная комиссия, в которую войдут как представители президента, правительства и Верховной Рады, так и общественные активисты. Эти люди, на основании конкурсного отбора, прозрачно, понятно и по определенным критериям, обозначенным в антикоррупционных законах, будут выбирать тех пятерых человек, которые и станут Антикоррупционной комиссией. После этого, этот состав должен будет быть утвержден Кабинетом министров.

Эти пять человек будут пользоваться практически одинаковыми административными правами. То есть, глава комиссии будет обладать дополнительными обязанностями по ведению заседаний коллегиального органа и подписывать документы от имени комиссии.

В чем разница деятельности Антикоррупционной комиссии, о которой мы говорим, и Антикоррупционного бюро, создание которого также анонсируется после принятия вышеупомянутого пакета законопроектов?

Действительно, комиссия и бюро – это два разных органа. Первый – превентивный, который будет разрабатывать стратегию, вести проверку на соответствие законам, за которым будет закреплен финансовый контроль и мониторинг работы чиновников. Второй – Антикоррупционное бюро – будет непосредственно расследовать преступления в сфере деятельности высших должностных лиц.

Кому будут подчиняться эти органы?

Они никому не будут подчиняться, это будут независимые организации. То есть, учитывая статус назначения их руководителей (открытый конкурс, серьезная процедура отбора, утверждение всеми ветвями власти и представителями общественности), ни президент, ни Кабмин, ни парламент не будут иметь одноособоного влияния на эти структуры. Собственно, уволить руководителей Антикоррупционной комиссии или Антикоррупционного бюро по политическим мотивам, то есть, по указанию главы государства или по указанию премьер-министра, не получится. Их можно будет освободить с должности только объективным причинам и по процедуре, которые прописаны в законе.

Не будут ли эти новые структуры дублировать работу, к примеру, УБОП?

Скорее, они будут работать на очищение, в том числе, и УБОП от коррупционной составляющей. Мы 23 года ждали от УБОП, прокуратуры и СБУ результатов. Так сколько еще ждать? К тому же, именно сотрудники подразделений, которые работали в этих структурах (ГПУ, СБУ и других) по направлению «борьба с коррупцией», не имеют права на протяжении пяти лет занимать должности в Антикоррупционной комиссии и Антикоррупционном бюро. Мы формируем их с чистого листа.

Когда Антикоррупционное бюро полноценно заработает, и когда можно будет увидеть результат этой работы?

Временные рамки таковы, что результаты нужно будет показать на протяжении следующего года. Думаю, что в середине 2015 года уже будут первые результаты работы.

Возвращаясь к теме голосования за антикоррупционный пакет законов. Весной голосов не хватило. Будут ли голоса завтра, на внеочередном заседании парламента?

Если 226 человек соберутся завтра в зале, они все проголосуют. Вряд ли кто-то из депутатов захочет выставить себя человеком, который не желает поддержать антикоррупционные инициативы. Ведь, иначе, мы на каждого укажем: они не хотят бороться с коррупцией. И, пускай потом едут на округа и объясняют избирателям, почему они не хотят бороться с коррупцией.