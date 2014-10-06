В Нацгвардии заявили об отсутствии некачественных бронежилетов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель командующего Нацгвардией - начальник штаба генерал-лейтенант Александр Кривенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Киеве.

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“Все бронежилеты, которые поставляются в Нацгвардию, которые официально закупают через тендерные процедуры, они избирательно проверяются и отстреливаются... Пока у нас такие факты (некачественных бронежилетов) не выявлены”, - сказал Кривенко.

Справка УНИАН. 5 октября в программе ТСН.Тиждень на телеканале «1+1» специальный корреспондент ТСН, который вернулся из Донецкого аэропорта, заявил, что из-за поддельного бронежилета в аэропорту погиб украинский офицер.

Осколок попал мужчине в шею, перед тем пробив насквозь шейную пластину бронежилета. Точнее, той пластины там вообще не оказалось. Из-за этого и произошла трагедия.

По его словам тележурналиста, подобные ранения в шею через "фальшивые" бронежилеты получили еще несколько бойцов, которые с мая защищают аэропорт в Донецке.

"Парни, которые защищают с мая аэродром, говорят, что в них было много раненых и погиб один из офицеров именно из-за смертельного ранения в шею. Осколок просто прошил эту защитную пластину. Когда произошло ранение, они решили посмотреть, что находится в шейном участке бронежилета. Там должна была стоять кевларовая пластина, а оказалось, что ее там нет", - подчеркнул журналист.

Военные рассказали ему, что таких бронежилетов в армии довольно много. Поэтому соответствующей фальшивкой должны заняться правоохранители.