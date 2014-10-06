Эксперт: неподконтрольные "ДНР" и "ЛНР" боевики - "многоходовка" Путина

Об этом заявил координатор Военного совета партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, комментируя заявления пресс-секретаря СНБО о деятельности на Донбассе террористических групп, которые не подчиняются ни российскому командованию, ни главарям террористических организаций «Луганская народная республика» и «Донецка народная республика», и которые якобы нарушают «режим прекращения огня», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«На самом деле утверждение о том, что местные боевики на Донбассе могут действовать без российской помощи, придумали в Кремле. На территории Луганской и Донецкой областей до начала событий было мало военных частей Вооруженных сил Украины, поэтому рассказы о том, что боевики захватили огромное количество бронетехники, артиллерии, боеприпасов - это глупость. То же, если поверить в то, что сейчас какая-то «третья сторона» на Донбассе активно ведет обстрелы из пушек, «Градов», танков и минометов, то непонятно, во-первых, откуда взялись эти вооружения? А во-вторых, откуда эти «независимые» боевики берут боеприпасы и горюче-смазочные материалы в неограниченном количестве?», - подчеркнул Тымчук.

По его мнению, «третья сторона» активно поддерживается Россией с целью продолжать дестабилизацию ситуации в Донбассе.

Читайте такжеТеррористы угрожают изъятием теплой одежды у местного населения - Тимчук«Это скрытый «проект в проекте». В Москве продолжают отрицать, что имеют отношение к «ЛНР» и «ДНР», но это уже ни для кого не является тайной. Также Путин понимает, что в глазах международного сообщества он несет ответственность за эти террористические организации, и поэтому «официально» они уже не могут игнорировать Минские договоренности. Потому в Кремле и возникла идея создать якобы «независимые» террористические группы, которые будут продолжать боевые действия. Это «многоходовка» чисто в духе Путина», - уверен координатор Военного совета «Народного фронта».