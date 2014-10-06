Семенченко объявил набор в харьковскую роту батальона "Донбасс"

Об этом сообщил командир батальйона Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Харьков сейчас нуждается в помощи, поддержке и защите. Сюда не пришла война, но тут уже гремят взрывы. Это граница моей Украины", - написал он.

Читайте такжеЦентр Харькова патрулируют бронеавтомобили НацгвардииПо его словам, Харьков - это "то место, где люди должны знать, что если придется защищаться, то они смогут собраться вокруг реальной силы и стать спиной к спине против терроризма, ненависти, предательства".

"Мы будем формировать Харьковскую роту батальона Донбасс. Подключайтесь. Давайте сделаем это вместе", - написал Семенченко.

Раньше он заявлял, что заключил договор по организации обучения бойцов батальона мобильными группами инструкторов США, которые не являются действующими военнослужащими.