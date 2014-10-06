Немецкие политики разочарованы действиями России - спецкоординатор по РФ

Об этом заявил спецкоординатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Гернот Эрлер в интервью газете КоммерсантЪ.

"Сейчас многие европейские политики, в том числе и немецкие, разочарованы действиями РФ и российского руководства. Сейчас речь идет о реализации соглашений контактной группы от 5 и 19 сентября. Но, к сожалению, мы не видим, чтобы Россия была активно вовлечена в их воплощение", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против России.

Читайте такжеСША лишили Россию торговых льготТак, Эрлер заявил, что ему неясно, как будет осуществляться контроль границ. Также в Берлине "практически не видят" давления России на людей, которые контролируют Донецк и Луганск, чтобы пункты договоренностей могли исполняться шаг за шагом.

"Нам недостаточно деклараций в духе доброй воли. Теперь немецкие политики — не только канцлер, но и глава МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер — ожидают, что договоренности, которые подписаны Россией, будут еще и выполнены. Нужны действия, нужна активность на местах", - сказала Эрлер.

Он напомнил, что ранее Германия "традиционно выступала со сдержанных позиций" и Берлин всегда настаивал, чтобы на каждом этапе принятия санкций путь назад оставался открытым — на случай, если политика России будет конструктивной. Теперь же эта политика изменилась.