В центральных районах Донецка слышны орудийные залпы - горсовет

В центральных районах Донецка днем 4 октября слышны орудийные залпы.

Об этом сообщает сайт Донецкого горсовета.

"По состоянию на 14.00 в городе неспокойно. Жители сообщают о том, что в центральных районах периодически раздаются орудийные залпы. Системы жизнеобеспечения города работают. Сбоев в движении общественного транспорта нет", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики продолжают обстреливать позиции украинской армии

Как сообщал УНИАН, ночь с 3 на 4 октября в Донецке прошла относительно спокойно. Около 5 утра горожан разбудили залпы, которые были слышны практически во всех районах.

По уточненным данным, в результате вчерашнего обстрела Киевского района по улице Стратонавтов разрушены жилые дома №№31, 49, 51, 60, 61, 110, 114, 131, а также полностью уничтожены 7 гаражей возле дома №143. Кроме того, пострадал жилой дом №16 по улице Айвазовского.