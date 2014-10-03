СМИ: Вместо моста Крым и Россию соединят кабелем

Как говорится на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена договора составляет 13,838 млрд рублей, передает издание оккупационных властей Крыминформ.

Предметом конкурса является заключение договора подряда на сооружение подводного перехода (кабельной линии 220 кВ) через Керченский пролив. Подрядчик, в частности, должен получить разрешение на сооружение кабельной линии и переходных пунктов 220 кВ "Тамань" и "Крым", поставить необходимый подводный кабель и кабельную арматуру, провести строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, включая закупку материалов и оборудования, а также сдать объект в эксплуатацию. Срок выполнения работ - октябрь 2016 года.

Читайте такжеРоссия разработала закон, как отбирать земли в оккупированном Крыму под Керченский мостЗаявки на конкурс принимаются до 24 октября 2014 года.

В настоящее время Крым примерно на 80% зависит от поставок электроэнергии из объединенной энергосистемы Украины, в частности от Запорожских ТЭС и АЭС, а также из энергосистемы Николаевской области. Собственную выработку электроэнергии в Крыму обеспечивают ТЭЦ, солнечные и ветряные электростанции.

Напомним, 1 октября Кабинет министров Украины официально принял решение отказаться от действия соглашения о совместной с Российской Федерацией организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.