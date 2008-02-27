Янукович отправился в Брюссель

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ начал рабочий визит в Брюссель.

Как сообщает Персональный информационный сервер В.ЯНУКОВИЧА, в Брюсселе он примет участие в десятом заседании совместного Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС, проведет встречи с Генеральным секретарем Совета Европейского Союза, высоким представителем по вопросам Общей внешней политики и политики безопасности, с руководством Европарламента – вице-президентом Мареком СИВЦЕМ, а также с членом Европейской Комиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Как сообщал УНИАН, Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер так и не внес изменений в свой рабочий график ради встречи с лидером украинской парламентской оппозиции Виктором Януковичом.