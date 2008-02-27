Генсек НАТО не нашел окошка для Януковича

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер так и не внес изменений в свой рабочий график ради встречи с лидером украинской парламентской оппозиции Виктором Януковичем. Тем не менее, лидер Партии регионов сейчас не объявил об отказе от планов вылететь в Брюссель и встретиться с руководителем Альянса.

Янукович намерен непосредственно рекомендовать НАТО снять с повестки дня Бухарестского саммита вопрос о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в организации.

Вопреки ожиданиям, накануне не состоялись и переговоры с руководителями Альянса спикера парламента Арсения Яценюка. Свой визит в Брюссель он посвятил исключительно евроинтеграции Украины. По его словам, на общение с натовцами у него просто не хватило времени, так как график визита очень плотный.

Кроме того он заявил, что не усматривает в событиях в украинском парламенте политического кризиса. По его мнению, это нормальное проявление переходной демократии.

ICTV