Румыния поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и Молдовы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Румынии Виктор Понта заявил во время совместного брифинга с премьер-министрами Украины Арсением Яценюком и Республики Молдова Юрием Лянкэ в Киеве.

"Румыния поддерживает суверенитет и территориальную целостность как Украины, так и Молдовы, а также их движение в Европу", - сказал он.

Понта подчеркнул, что право выбора имеют только народы Украины и Молдовы, и ни одна третья сторона не должна решать за них.

Читайте такжеПолмиллиона украинцев отныне могут безвизово ездить в РумыниюОн также выразил готовность своей страны поддержать Украину в проведении реформ.

Румынский премьер добавил, что сегодня и Украина, и Молдова нуждаются в поддержке.

По его словам, Украина и Молдова могут перенимать опыт Румынии в проведении реформ, учтя все негативные аспекты, чтобы не повторять ее ошибки.

Говоря о вопросах обеспечения прав национальных меньшинств, Понта заявил, что "Румыния никоим образом не будет требовать особого статуса для своей этнической общины на территориях обеих стран".

Напомним, вчера сообщалось, что на Закарпатье запосягательство на территориальную целостность Украины был закрыт благотворительный фонд «Приемная независимого депутата Европейского парламента Бейлы Ковача», финансируемый венгерской националистической партией "Йоббик", которая стоит на пропутинских позициях.