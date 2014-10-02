Экс-члены Радикальной партии: "Мы не можем смотреть, как олигархи покупают Ляшко"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в Виннице сообщил бывший председатель штаба Радикальной партии на выборах президента 2014 года в Винницкой области Владимир Мисецкий.

«Мы уже не можем смотреть на этот «беспредел», как олигархи покупают Ляшко, есть информация, что это Левочкин (экс-глава Администрации президента Сергей Левочкин - УНИАН). Те финансы, которые выделяются на выборы, то, на чем он ездит и как он обманывает людей - говорит о том, что за ним стоит серьезная сила. Мы предполагаем, что это бывшая Партия регионов или Россия», - сказал Мисецкий.

Он добавил, что «к такому мнению приводит то, что простой человек, который так помогает людям, ездит пиариться в зону АТО, не может иметь столько средств, чтобы летать на самолетах, ездить на джипах, держать охрану большую, чем у президента».

Мисецкий также рассказал, что около тысячи человек, которые верили Ляшко, оказались ненужными, поэтому было принято решение о создании общественной организации.

«Мы создали Общественную организацию против коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. Мы призываем всех людей, которых «кинул» Ляшко, а таких более тысячи человек, обращаться к нам. Мы будем оказывать бесплатную юридическую помощь, предоставлять своих адвокатов и помогать людям бороться с коррупцией», - рассказал Мисецкий.

Также активисты намерены донести до всех жителей Винницкой области и Украины правду о политике Ляшко.

Активисты также сообщили, что общественной организацией «Щит» создан благотворительный фонд «Щит Нации» для помощи бойцам в зоне АТО.

Читайте такжеШухевича устранили с должности председателя УНСО из-за решения идти на выборы с Ляшко «Мы не раз слышим, что Ляшко возглавляет некий батальон, помогает ему, пиарится на этом, но никто не может назвать этот батальон, а о Ляшко в зоне АТО никто не слышал», - отметил бывший член Радикальной партии Александр Барвинченко, который в общественной организации «Щит» и в благотворительном фонде «Щит Нации» представляет сектор работы помощи бойцам АТО.

Активисты ОО «Щит» также создали сайт (антиляшко.com.ua) и призвали людей, обманутых политиком, писать туда свои обращения.

Напомним, 30 сентября в сети Интернет появилось видеообращение команды Радикальной партии Украины Олега Ляшко в Винницкой области. В этом видео экс-руководитель аппарата радикальной партии на выборах президента-2014 в Винницкой области Владимир Мисецкий заявил, что Ляшко исключил лидеров областного и городского центров из состава партии и продал партию олигархам.