Боевики продолжают обстреливать Первомайск из артиллерии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают артобстрелы Первомайска Луганской области. Жертв нет», - сказал он.

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По словам Лысенко, жители города остаются без света и связи. «Воду подвозят по графику – несколько раз в день. В городе не хватает медикаментов и еды», - подчеркнул он.