Боевики продолжают обстреливать Первомайск из артиллерии
17:01, 17 сентября 2014Политика
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Боевики продолжают артобстрелы города Первомайск Луганской области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Террористы продолжают артобстрелы Первомайска Луганской области. Жертв нет», - сказал он.
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По словам Лысенко, жители города остаются без света и связи. «Воду подвозят по графику – несколько раз в день. В городе не хватает медикаментов и еды», - подчеркнул он.
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