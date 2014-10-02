Яценюк ждет от СНБО новой военной доктрины
12:16, 02 октября 2014Политика
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Кабинет министров Украины ожидает, что Совет национальной безопасности и обороны утвердит новую военную доктрину.
Яценюк ожидает от СНБО реформы армии / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил, выступая в Киевском университете имени Бориса Гринченко перед преподавателями и студентами накануне Дня учителя.
"Мы ожидаем, что СНБО указом президента утвердит новую военную доктрину и представит реформу и новую систему армии и вооруженных формирований страны", - сказал премьер.
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По его словам, западные партнеры направили в Украину много своих экспертов, которые объяснят новую систему военной логистики.
Также Яценюк добавил, что президент работает над вопросом разработки новой военной доктрины и реформированием системы Вооруженных сил.
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