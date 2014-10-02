Депутат Грушевский в вышиванке вызвал шок у ведущего российского телеканала

Об этом шла речь в сюжете "Завтрака с 1+1". Депутат Виталий Грушевский появился в вышиванке в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

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По словам народного депутата, у ведущего был шок из-за наряда парламентария. Таким образом, Виталий Грушевский призвал жителей России и других стран надевать вышиванки.

Во время эфира политику не давали слова, отключали микрофон, хотя сами же российские телевизионщики пригласили его в студию, надеясь, что бывший член Партии регионов будет удобным собеседником. Однако они не учли того, что Грушевский одним из первых вышел из этой партии.

Виталий Грушевский отметил, что из его выступления на российском телеканале вырезали провокационный вопрос о Новороссию и его фразу о том, что Украина 23 года убивалась, а сейчас - отстраивается. "Призываю всех политиков остановить необъявленную войну", - сказал политик, однако и эти слова позже вырезали.

Домой украинский депутат на всякий случай возвращался полутайно окольними путями к аэропорту, так как не исключал возможность ареста.

Отметим, что медиаексперт Дмитрий Розенфельд убежден, что в украинских СМИ должен быть военачальник, а он пока что такого не видит. Также медиаесперт призвал украинцев чаще действовать в социальных сетях и рассказывать друзьям и родственникам в России, о том, что происходит в Украине.