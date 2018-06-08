Харьковские регионалы vs губернатор: кто будет защищать регион

Сессия Харьковского облсовета 25 сентября должна была стать очередным скучным заседанием из числа тех, на которых принимаются малопонятные для рядового жителя области решения. Но внезапно перестала быть томной и заинтересовала местную общественность. Едва ли не впервые с начала избирательной кампании, на Харьковщине проявилось серьезное политическое противостояние на местном уровне. Дело в том, что во время заседания представитель провластной обладминистрации предложил депутатам принять Программу территориальной обороны региона на 2014-2015 годы, обратив внимание на непосредственную близость Харьковской области к охваченным войной Луганской и Донецкой, а также на многочисленные случаи гранатометных обстрелов в самом Харькове. ОГА просила усилить обороноспособность региона.

Напомним, Программа, рассчитанная на два года, предусматривала, что из областного бюджета за этот период будет выделено чуть больше 8 млн грн (в том числе, в 2014 году – около 7,2 млн грн, а в 2015 году – почти 800 тыс. грн) для формирования и содержания харьковских подразделений территориальной обороны, подготовку мест для хранения оружия и боеприпасов, а также размещения личного состава.

Но местные народные избранники информацию прослушали, а облсовет, большинство в котором имеет Партия регионов, решил иначе – программа была провалена.

Критика – от конструктива до дестабилизации

Уже во время обсуждения народные избранники обнаружили много юридических и формальных шероховатостей, поэтому заявили, что предложенная программа не соответствует действующему законодательству и Регламенту Харьковского облсовета, что Программа не будет финансироваться, поскольку ОГА не предложила (и это правда) конкретных источников финансирования. Оседлав конек отсутствия у Харьковской области достаточного количества средств, регионалы также апеллировали к недофинансирования социальных, медицинских и других проектов…

Некоторые депутаты, известные симпатиями к так называемой «Харьковской народной республике» (ХНР), даже высказывали убеждение, что, приняв соответствующую программу, область вовлечет себя в конфликт с Донецкой и Луганской областями. В общем, под предводительством регионалов, облсовет как никогда принципиально подошел к рассмотрению документа, предложенного ОГА, а диспуты вокруг программы длились не менее полутора часов.

Наконец, слово взял заместитель председателя Харьковской ОГА, воин-афганец Василий Хома. Он эмоционально, понимая суть дела, буквально, изнутри, призвал депутатов проголосовать за документ и помочь бойцам харьковского 22-го батальона территориальной обороны, которые с мая находятся в зоне АТО: «Поверьте, никому ничего больше не потребуется, если мы не защитим нашу землю. Ни дорогих автомобилей, ни квартир, ни бизнеса, ничего не потребуется. Поэтому наш долг – помочь».

Он напомнил, что можно сколько угодно спорить, чего не делает Министерство обороны, почему не выделяются деньги из государственного бюджета, но это ни к чему не приведет. «В этом зале, в течение многих лет, я видел решения, которые круче принимались, и никто ничего не говорил. Я не знаю, что нам еще нужно сказать, чтобы ваше сознание стало соответствовать реалиям сегодняшнего дня, чтобы вы помогли этим людям выжить в сложных условиях», - заявил Хома, обращаясь с трибуны к депутатам.

После его выступления в зале даже зазвучали жидкие аплодисменты. Казалось, вот-вот местные народные избранники проголосуют и продолжат работу по повестке дня. Однако надежды на положительное решение разбились в тот момент, когда депутаты симптоматично отказались голосовать в поименном режиме.

Регионалы устроили саботаж

В результате, когда до голосования все же дошло, за Программу территориальной обороны отдали свой голос только 28 из более чем 80 народных избранников – большинство облсовета, состоящее из депутатов от Партии регионов, голосовать не стало.

Впрочем, с таким же успехом депутаты не голосовали и за внесение изменений в региональную программу «Обустройство и реконструкция украинской-российского участка государственной границы в пределах Харьковской области» на период до 2015 года. Глава облсовета Сергей Чернов безуспешно выносил на рассмотрение эти вопросы дважды.

Уникальное для регионов Украины решение местных депутатов не принимать Программу территориальной обороны приграничной области в условиях войны, вызвало резонанс в медиа. Председатель Харьковской ОГА Игорь Балута оперативно обратился к спикеру Верховной Рады Александру Турчинову с просьбой распустить Харьковский облсовет за саботаж. «Депутатами Харьковского областного совета была нарушена статья 65 Конституции Украины, согласно которой защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, является обязанностью граждан Украины», - отметил Балута.

Также губернатор попросил генерального прокурора Украины Виталия Ярему провести проверку законности действий депутатов Харьковского областного совета, которые отказались принять необходимые для обороны региона документы.

«Исправьте – проголосуем»

В свою очередь, председателю Харьковского облсовета, члену Партии регионов Чернову пришлось объяснять позицию депутатов-регионалов. Он справедливо обратил внимание на то, что в предложенной программе есть немало описок и ошибок, имеется дублирование одинаковых статей расходов, средства выделяются на не первоочередные цели. «Но самый большой недостаток, что программа не предусматривает дальнейшее в бюджете финансирование», - отметил он. Чернов выразил убеждение, что пропрезидентская ОГА «не хотела и не пыталась реализовать эту программу», а лишь пытается заработать на этой теме политические дивиденды.

В то же время, Чернов добавил, что областной совет может провести внеочередную сессию и рассмотреть Программу территориальной обороны области на 2014-2015 годы, если чиновники облгосадминистрации доработают документ. «Я соберу внеочередную сессию Харьковского областного совета, но соберу ее только тогда, когда чиновники облгосадминистрации, если они на это способны, подготовят соответствующий проект решения. Но не намерения, а документ с реальным финансированием на эти очень важные мероприятия, и без ошибок», - сказал он.

Читайте такжеБалута призвал Турчинова распустить Харьковский облсовет (документ)

При этом по его словам, если программа будет проголосована на внеочередной сессии, депутаты облсовета заставят ОГА выделить средства на финансирование этих мероприятий.

Что же касается упреков губернатора, председатель облсовета отметил, что считает инициативу руководства ОГА о роспуске областного совета элементом избирательной кампании, и уличил администрацию в юридической необразованности. По мнению Чернова, с окончанием парламентской избирательной кампании, работа Харьковского областного совета войдет в привычное русло.

Время «Ч»

С формальной точки зрения обе стороны конфликта, в определенной мере, правы. С одной стороны, Харьковская область, действительно, нуждается в принятии такого документа, особенно, учитывая территориальную близость к взрывоопасному Донбассу. С другой стороны, принять Программу территориальной обороны, но не обеспечить ее финансирование, не более чем популизм.

Отрадно, что, обменявшись резкими выпадами в адрес друг друга, но, увидев определенную оправданность обоюдных претензий, руководство ОГА и облсовета пришли к общему знаменателю. Балута внес доработанные предложения, а Чернов созвал внеочередную сессию облсовета на завтра, 2 октября. Впрочем, при этом губернатор не изменил своим убеждениям относительно действий депутатов Харьковского облсовета. И даже напомнил, что эти действия должны оценивать правоохранительные органы.

Как бы там ни было, последнее слово в вопросе принятия Программы территориальной обороны и обустройства границы с Российской Федерацией остается за главой областного совета Черновым и депутатской фракцией Партии регионов, которую, напомним, возглавляет Михаил Добкин.

Юрий Ларин