Полковник Мамчур: Перемирие на Донбассе нужно для усиления позиций армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мамчур сказал сегодня во время брифинга в Виннице.

«АТО начиналось с противостояния сепаратистам - это одно дело, но начиная с августа ни для кого не секрет, что мы воюем с регулярными частями вооруженных сил Российской Федерации. Наши части понесли серьезные потери – против нас используется современное оружие, «Смерчи», «Грады», усовершенствованные системы, такие как «Панцирь», «Бук-М1», есть также информация, что применялись системы С-400 – это ПЗРК дальнего радиуса действия. Я считаю, что для нашей армии, которая на протяжении 23 лет финансировалась по остаточному принципу, дальнейшее продолжение боевых действий привело бы к большим потерям человеческой жизни и техники», - пояснил Мамчур.

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Он уверен, что «передышка нужна для того что бы «нарастить мышцы», восстановить авиационную технику, восстановить бронетанковую технику, провести ротацию личного состава».

«Наша страна воюет полгода – это большой период и личному составу необходимо давать возможность отдохнуть, поэтому перемирие должно быть нам на пользу – мы должны оценить наши действия – где мы ошиблись, где у нас были достижения и сделать правильные выводы», - сказал Мамчур.

Он отметил, что украинская армия последние 23 года финансировалась по остаточному принципу – выделялось 1% от ВВП.

«Это бюджет проедания – 80% этих средств шли на содержание армии, боевая подготовка – мизер, модернизация и закупка новых систем вооружения тоже мизер», - сказал Мамчур. Он уверен в необходимости увеличения финансирования армии.

«В стратегии Президента 2020 прописано, что будет около 5% ВВП выделяться на безопасность государства – это существенно – это в 5 раз больше, чем сейчас. Необходимо достичь такого процента что бы 50% денег, выделенных на армию, шло на содержание вооруженных сил, 25-30% - это боевая подготовка и 25% - закупка новых видов вооружения. Тогда это даст возможность армии модернизироваться, перевооружить армию, обучить ее. Боевой опыт у армии есть – за полгода наша армия очень сильно изменилась и это не та армия, которая была в марте или в апреле этого года – необходимо все хорошо проанализировать и использовать в дальнейшем для оптимизации армейских структур. Больше сделать боевых подразделений, сил специальных операций, развивать высокоточное вооружение», - уверен Мамчур.