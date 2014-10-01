Виновных в инциденте с Шуфричем привлекут к ответственности - Палица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил сегодня на пресс-конференции.

«Хочу сказать свое отношение к инциденту, случившему вчера. Он делится на 2 части. Первое - Нестор Иванович Шуфрич – депутат Верховной Рады, профессиональный провокатор несет с собой много именно физических конфликтов. Процентов 90 его выступлений всегда оканчивались физическими конфликтами», - сказал Палица.

Он также вспомнил конфликт Шуфрича с соратником по Партии регионов Сергеем Левочкиным. "Помню, как Шуфрич подошел к нему сзади и ударил кулаком по голове. То есть это тот парень, который всегда ищет конфликты», - отметил Палица.

Вторая часть вчерашнего инцидента, по словам Палицы, это то, что "произошел некрасивый непрезентабельный случай для Одесской области".

"Мы попали на все телеканалы, это дали российские СМИ и западные СМИ. У меня сложилось ощущение, что все было продумано и подготовлено заранее. Сначала пресс-конференция должна была состояться в одном месте, где милиция готова была обеспечить безопасность. И там была договоренность патриотически настроенных людей с милицией, что никаких нарушений закона не будет. Они только зададут Шуфричу прямые вопросы, чтобы получить ответы. Но Шуфрич и Скорик (экс-председатель Одесской ОГА Николай Скорик - УНИАН) почему-то оттуда ушли и отправились в холл обладминистрации. Они стали на проходной, установили видеокамеры и в течении 19,5 минут ничего не делали, только ждали. Потом появилось радикальное крыло, от которого отказываются все патриотические силы..», - сказал Палица.

Он отметил, что есть видео, где Скорик настойчиво требует от известного активиста Сергея Гуцалюка, чтобы тот его ударил, но Гуцалюк этого не сделал.

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Глава ОГА также сказал, что «повелся» «Правый сектор», и ситуацию усугубила «вседозволенность». И получилась картинка, которую распространили некоторые СМИ.

«Считаю, что милиция должна привлечь к ответственности виновных. Хочу обратиться к судебным инстанциям – нужно виновных привлечь к ответственности по закону. Хочу обратиться к судейской власти, необходимо соблюдать по закону», - сказал глава ОГА.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Одессе проукраинские активисты приготовили мусорный бак для депутата Верховной Рады, кандидата в народные депутаты Нестора Шуфрича, однако он на свою пресс-конференцию, запланированную 30 сентября в офисе бизнес-центра «Шевченковский», не явился. Позднее активисты напали на Шуфрича, когда он давал интервью некоторым представителям СМИ. На крыльце здания ОГА произошла драка, после чего охрана Шуфрича, произведя предупредительные выстрелы и распылив слезоточивый газ, увезла депутата на машине. Пресс-служба Одесского регионального штаба партии «Оппозиционный блок», заявила, что Шуфрич «госпитализирован в шоковом состоянии» и сейчас находится в одной из клиник Одессы, где проходит обследование.