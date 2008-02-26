Нафтогаз с перепугу подкинет еще деньжат Газпрому

"Нафтогаз України" перечислит на этой неделе 1,175 миллиарда гривен в счет долга за газ. Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью компании Валентин Землянский. По его словам, "Нафтогаз України" продолжает работу по погашению долгов, сообщают Подробности.

Землянский отметил, что ему пока не известно о получении официальной информации от "Газпрома" об ограничении поставок газа Украине на 25% с 3 марта 2008 года.

Долг "Нафтогаза Украины" за импортный газ с октября 2007 года составляет около 1,5 миллиарда долларов. Из них уже погашено порядка 300 миллионов долларов, начиная с 14 февраля 2008 года.

Напомним, что сегодня официальный представитель «Газпрома» Сергея Куприянов заявил: российский газовый монополист в связи с неплатежами за газ 3 марта текущего года с 10.00 сократит поставки для потребителей Украины на 25%.

Ранее о предстоящем перекрытии газового вентиля в телефонном разговоре с Президентом Украины Виктором Ющенко заявил Президент РФ Владимир Путин.