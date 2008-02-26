Путин предупредил Ющенко, что завтра Газпром может перекрыть газ

Сегодня после обеда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, главной темой которого стало невыполнение украинской стороной договоренностей лидеров двух государств в Москве. В частности, речь шла о непогашенном «Нафтогазом Украины» долге за потребленный российский газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом сказал руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА.

По его словам, Президент В.ПУТИН констатировал, что проведенная на сегодня оплата за использованное топливо явно неадекватна всей задолженности и не может быть достаточной для дальнейшего бесперебойного поступления газа в Украину. Российский лидер заметил, что Украина продолжает безвозмездно потреблять топливо, следовательно, увеличивается и величина долга. Такое состояние дел не дает оснований надеяться, что долговые суммы будут оплачены полностью и в приемлемые сроки. Президент России проинформировал Президента Украины, что завтра компания «Газпром» может прекратить снабжение газа.

В.БАЛОГА отметил, что инициативный телефонный звонок В.ПУТИНА можно рассматривать как вежливое партнерское предупреждение и признак стремления российской стороны урегулировать существующие газовые проблемы. В то же время Россия не намерена продолжать сотрудничество, которое оборачивается для нее финансовыми потерями. «Тяжело осуждать наших соседей за такую позицию. Очевидно, усилия нашего правительства относительно полного и своевременного расчета за газ были недостаточными. Как выяснилось, Кабмину мало двух недель для уплаты по счетам, хотя и цена была определена, и все возможности были созданы», – резюмировал руководитель Секретариата.

Он также добавил, что прекращение поставок российского газа наносит ощутимый удар по выполнению нашей страной обязательств относительно транспортировки топлива в Европу. Таким образом, непогашенный долг перед «Газпромом» создает напряженность во взаимоотношениях сразу на двух направлениях – российском и европейском.

После беседы с В.ПУТИНЫМ Президент В.ЮЩЕНКО направил официальную телеграмму премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО, в которой указал на невыполнение московских договоренностей двух лидеров. Глава государства обязал руководителя правительства «принять немедленные исчерпывающие меры для полного погашения задолженности украинской стороны за потребленный природный газ и безусловного выполнения всего пакета достигнутых договоренностей».

Ю.ТИМОШЕНКО должна лично доложить Президенту о принятых Кабинетом министров мерах до 9 часов утра 27 февраля, отмечается в сообщении.