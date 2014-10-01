The Telegraph: Российское телевидение говорит, что ЕС и США спровоцировали протесты в Гонконге

Об этом пишет Том Парфитт встатье, которая называется «Российское государственное телевидение говорит, что ЕС и США спровоцировали протесты в Гонконге», опубликованной в британской газете The Telegraph.

В знак глубокой антипатии Кремля к народным уличным протестам и растущих антизападных настроений в российском обществе, канал «Россия 24» бездумно повторил китайские сообщения о том, что лидеры движения «Занимайте центр» «прошли специальную подготовку у американских спецслужб».

«Тактика протестующих в точности повторяет начало «оранжевых революций», которые на самом деле были государственными переворотами», – сообщил канал, ссылаясь на массовые демонстрации, которые свергли правительства в Грузии, Украине и Кыргызстане в 2000-х годах.

«К тому же, – говорилось в репортаже «России 24», который транслировался во вторник и был опубликован на сайте, – эксперты считают, что Великобритания стоит за протестами в Гонконге, поскольку она теряет экономическую выгоду, которую ее компании получали после передачи колонии Китаю».

Китайские СМИ на самом деле обвинили протестующих в связях с правительством США. Wen Wei Po, про-пекинская газета, на прошлой неделе заявила, что Джошуа Вонг, 17-летний гонконгский лидер студенческого движения, не раз встречался с сотрудниками посольства США в Гонконге и получил деньги от американцев. Он отрицает эти обвинения.

СМИ, поддерживающие Пекин, также обвинили ЦРУ в проникновении в гонконгские школы и утверждали, что Великобритания разместила своих разведчиков в городском правительстве, судебной власти и торгово-промышленных палатах.

Россия начала все больше сближаться с Китаем после того, как против Москвы были введены болезненные санкции со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза в связи с украинским кризисом.

Ранее в этом месяце РОСТЭК, российская государственная техническая компания, которую коснулись санкции, подписала контракт на 10 млрд. долл. с китайским производителем угля для разработки месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке России. Неделей ранее Владимир Путин, президент России, предложил Китаю долю в Ванкорском месторождении, втором крупнейшем нефтяном проекте страны, которое находится в Восточной Сибири.

Другие прокремлевские СМИ также изо всех сил пытаются поддержать Пекин, поставив под сомнение происхождение гонконгских протестов.

Читайте такжеForbes: СМИ проглотили пять российских мифов, которые помогли Путину победить в Украине«Комсомольская правда», один из крупнейших российских таблоидов, сообщила во вторник, что «западные чемпионы демократии в унисон поддерживают повстанцев». В качестве примера авторы процитировали «одиозного» пресс-секретаря Госдепартамента США Мари Харф.

Во время масштабных антикремлевских демонстраций в Москве в конце 2011 г., г-н Путин заявил, что лидеров протестного движения «поддерживал Государственный департамент США».

Юрий Тавровский, специалист по Китаю в Московском университете дружбы народов, сказал на радио «Голос России», что Америка использует протесты в Гонконге для того, чтобы оказать давление на Пекин.

«Если китайские лидеры не удалят сейчас этот нарыв, он будет продолжать гноиться, а затем будет большое кровопролитие», – добавил он. «Чем раньше они примут решительные меры, тем скорее этот кризис будет ликвидирован».