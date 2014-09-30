В ЕС говорят, что в ближайшие 5 лет ни один партнер не будет готов к членству

Об этом он заявил сегодня в Брюсселе, выступая на слушаниях по поводу своего назначения комиссаром в Комитете по вопросам иностранных дел Европарламента, сообщает ЕС-Плюс.

«Реалистично, ни один из партнеров в этот период времени не будет готов», - сказал он.

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При этом, будущий комиссар отметил, что в своей работе со странами-партнерами, находящимися в процессе переговоров с ЕС о присоединении он планирует обратить внимание на три направления: верховенство права, экономические реформы и улучшение демократии.

Отвечая на вопрос о возможности членства Украины в ЕС, комиссар отдельно отметил, что Киев пока не готов к этому.

«Я думаю, что любой может увидеть, некоторые из нас были на Майдане, что есть четкое желание большинства украинских людей быть ближе к ЕС», - сказал Й. Хаан.

Вместе с тем он отметил, что Киеву для этого предстоит провести многочисленные реформы.

«Думаю, мы еще очень далеки не только в вопросе дат, но и в вопросе наполнения. Но есть четкое желание украинского народа быть ближе к ЕС, и нам не следует отбрасывать его, - сказал будущий комиссар ЕС.