СМИ: пиар Ляшко в зоне АТО приводил к обнаружению позиций силовиков и гибели бойцов

Боец Национальной Гвардии по кличке «Хирург» рассказал, что в 2 из 6 случаев именно из-за Ляшко ополченцы узнали о позициях украинских силовиков. Об этом говорится в авторской публикации на сайте Тема.

Также публикация развенчивает миф о батальоне «Украина».

По заявлению автора материала, такого батальона нет и не было. «Ляшко втирается в доверие то в одно, то в другое добровольческое подразделение. В мае-июне он пиарился на фоне бойцов «Азова». Потом его мягко послали и Ляшко переключил внимание на батальон «Шахтерск». Там у него были хорошие позиции, только батальон проявил себя не с лучшей стороны: 11 сентября Порошенко приказал его расформировать. Сегодня все бойцы «Шахтерска» служат рядовыми в других батальонах. Причина, о которой не вспоминает ни Ляшко, ни руководство МВД, которому «Шахтерск» подчинялся – мародерство», - рассказывается в публикации.

Читайте такжеСМИ: проект «Ляшко» мог достаться Левочкину в наследство от его отцаПосле этого неприятного для Ляшко события, он обратил свой взгляд на другое подразделение и сегодня активно с ним сотрудничает - «Луганск-1».

Отдельно автор рассказал о тех, кто вместе с Ляшко задерживает сепаратистов. «Кто же эти грозные воины, с которыми боевой радикал героически арестовывает и допрашивает сепаратистов? А никто! Формально – это неподконтрольные никому бойцы. Порой Ляшко привлекал к своим «операциям» бойцов «Азова» или «Шахтерска». Но большей частью, таскает в зону АТО собственное окружение из охранников и «временно трудоустроенных» боевиков. Приехали, устроили фото-видео-сессию – и разошлись», - отмечает автор публикации.

Отметим, что ранее «Amnesty International» назвала действия Олега Ляшко и его вооружённых сторонников «вопиющим нарушением международно-правовых норм и требует от властей Украины положить конец его бесчинствам».

Напомним, 11 сентября окружение Ляшко напало на бойцов Нацгвардии и тяжело побило полковника-участника АТО.

В ночной стычке пострадали несколько представителей Радикальной партии Ляшко и полковник Нацгвардии. У последнего тяжелые травмы. По словам свидетелей, его били его же каской.