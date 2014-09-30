В Северодонецке бойцы харьковского батальона устроили пьяную стрельбу в ресторане - Москаль

Об этом сообщает официальный сайт чиновника.

"Военнослужащих, которые возвращаются из зоны АТО в краткосрочные увольнения или по ротации, дома вполне заслуженно встречают как героев. Вместе с тем Луганская ОГА с сожалением вынуждена констатировать, что наряду с настоящими героями, которые защищают и отдают свою жизнь за Украину, среди военнослужащих встречаются и отдельные персоны, которых следует встречать криками “Позор!”, - заявляет Москаль.

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Председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль обратился к министру обороны Валерию Гелетею с просьбой провести проверку батальона территориальной обороны Харьковской области, вывести его из зоны АТО и расформировать за компрометацию военных формирований.

По его словам, после полуночи четверо военнослужащих этого батальона, одетые в камуфлированную одежду и вооруженные автоматами и пулеметом Калашникова, в нетрезвом состоянии зашли в ресторан “Два кума” в Северодонецке и устроили конфликт с посетителями, открыв стрельбу.

А когда персонал вызвал наряд милиции, открыли огонь из автомата Калашникова по милиционерам и начали обстреливать Ледовый дворец. После прибытия на место милицейского подкрепления пьяные дебоширы заскочили в УАЗ, который вообще не принадлежит батальону, и скрылись, сообщает чиновник.

Москаль обратился к Генпрокурору Украины Виталию Яреме с просьбой ходатайствовать в суде об избрании в отношении дебоширов меры пресечения в виде ареста.

"Подобные выходки, которые компрометируют военные формирования, нельзя оставлять безнаказанными", - говорится в сообщении.