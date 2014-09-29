Руфер, раскрасивший звезду на московской высотке, представил доказательства своей работы

20:18, 29 сентября 2014
Политика
1 0

Украинский руфер Мустанг, который прославился тем, что разукарсил в сине-желтые цвета звезду на высотке в Москве, в эфире ток-шоу "Храбрые сердца" на канале "1+1" продемонстрировал доказательства своей вины.

Мустанг оголосив аукціон / 1+1

"Из всех доказательств у меня остались только кроссовки, на них - краска [которой красил звезду]", - сказал руфер и показал всем присутствующим эти доказательства.

Он сделал это, чтобы облегчить задачу российским следователям в расследовании этого "преступления века" и чтобы они отпустили невиновных молодых людей, на которых российское правосудие вешает "подвиги Мустанга".

Парень признается: он думал, что его арестуют прямо в аэропорту, потому что в этот день в Украину летело не так много самолетов. Но тугодумство и лень российских следователей сыграли ему на пользу.

"Российское правосудие работает иначе. Они взяли четырех людей, которые оказались там случайно. И все! Дело можно закрывать: начались экспертизы, начала появляться краска, перчатки, какие-то непонятные доказательства", - говорит он.

То, что российские спецслужбы делали виновными тех, кто не имеет отношения к покраске звезды, и побудило Мустанга публично признаться в содеянном. Но российские "шерлоки холмсы" проигнорировали это признание.

"Вместо этого они задержали еще двух человек, сейчас они сидят в СИЗО, а те четверо - под домашним арестом. Но все прекрасно знают, что все это я делал один и я - украинец. А под следствием находятся шесть человек и они все русские. Так работает российская полиция", - говорит руфер.

Читайте такжеРуфер "Mustang Wanted" помог Lifenews передать $5 тысяч на нужды батальона "Донбасс"

Также Мустанг рассказал подробности своего "подвига".

"Сложностей не было, был только сильный ветер. Красил звезду с обеих сторон, чтобы из Кремля тоже было видно. У меня с собой был рюкзак, я использовал пять баллонов краски "Montana Black", был один флаг - и все", - рассказал Мустанг.

Украинский руфер сказал, что может один кроссовок отправить в Следственный комитет РФ, если там с ним свяжутся.

Второй же кроссовок он выставил на благотворительный аукцион, деньги от его продажи пойдут на нужды бойцов АТО.

Напомним, Геращенко пообещал, что украинского руфера Мустанга России не отдадут.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter