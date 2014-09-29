Руфер, раскрасивший звезду на московской высотке, представил доказательства своей работы

"Из всех доказательств у меня остались только кроссовки, на них - краска [которой красил звезду]", - сказал руфер и показал всем присутствующим эти доказательства.

Он сделал это, чтобы облегчить задачу российским следователям в расследовании этого "преступления века" и чтобы они отпустили невиновных молодых людей, на которых российское правосудие вешает "подвиги Мустанга".

Парень признается: он думал, что его арестуют прямо в аэропорту, потому что в этот день в Украину летело не так много самолетов. Но тугодумство и лень российских следователей сыграли ему на пользу.

"Российское правосудие работает иначе. Они взяли четырех людей, которые оказались там случайно. И все! Дело можно закрывать: начались экспертизы, начала появляться краска, перчатки, какие-то непонятные доказательства", - говорит он.

То, что российские спецслужбы делали виновными тех, кто не имеет отношения к покраске звезды, и побудило Мустанга публично признаться в содеянном. Но российские "шерлоки холмсы" проигнорировали это признание.

"Вместо этого они задержали еще двух человек, сейчас они сидят в СИЗО, а те четверо - под домашним арестом. Но все прекрасно знают, что все это я делал один и я - украинец. А под следствием находятся шесть человек и они все русские. Так работает российская полиция", - говорит руфер.

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Также Мустанг рассказал подробности своего "подвига".

"Сложностей не было, был только сильный ветер. Красил звезду с обеих сторон, чтобы из Кремля тоже было видно. У меня с собой был рюкзак, я использовал пять баллонов краски "Montana Black", был один флаг - и все", - рассказал Мустанг.

Украинский руфер сказал, что может один кроссовок отправить в Следственный комитет РФ, если там с ним свяжутся.

Второй же кроссовок он выставил на благотворительный аукцион, деньги от его продажи пойдут на нужды бойцов АТО.

Напомним, Геращенко пообещал, что украинского руфера Мустанга России не отдадут.