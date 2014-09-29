За сутки боевики на танках несколько раз штурмовали аэропорт в Донецке

Боевики в течение прошлых суток несколько раз атаковали Донецкий аэропорт с использованием танков.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Но украинские военнослужащие отбили штурмы, этот стратегический объект находится под контролем сил АТО, подчеркивается в сообщении.

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Также атаки на позиции украинских военных осуществлены в районе Дебальцево и Трудовского. «В настоящее время мы продолжаем удерживать все позиции: блокпосты, опорные и наблюдательные пункты», - отметили пресс-центре.

Кроме того, в штабе прибавили, что силы АТО обеспечивают охрану и оборону Мариуполя, полностью контролируют ситуацию в приморском городе.