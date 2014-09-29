Сегодня в ПАСЕ обсудят кризис в Украине

В Страсбурге сегодня открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), среди главных тем обсуждения которой – ситуация в Украине.

По сообщению пресс-службы ПАСЕ, украинский вопрос фигурирует первым в повестке дня после заявления президента и запросов относительно срочных дебатов. За ним идет вопрос угроз со стороны «Исламского государства» (Islamic State (IS)).

Читайте такжеДелегация ВР Украины примет участие в сессии ПАСЕ в Страсбурге

Кроме того, на открытии сессии ПАСЕ состоится церемония награждения Премией по правам человека имени Вацлава Гавела. Номинанты на эту премию - израильская правозащитная организация "Бецелем", Иезуитская служба Мальты по делам беженцев (Jesuit Refugee Service Malta) и азербайджанский правозащитник Анар Мамедли. Победителю будет вручен приз в размере 60 тыс. евро.

В работе сессии примут участие народные депутаты Украины - члены постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

Осенняя сессия пройдет в Страсбурге с 29 сентября по 3 октября.