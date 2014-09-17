Украина прошла рубикон и разрушила надежду на возрождение СССР - Порошенко

Как отмечается в сообщении, глава государства во время своего рабочего визита в Канаду в интервью телеканалу СBC поблагодарил Канаду за сильную поддержку, которую она оказывает Украине в тяжелые для нее времена, и отметил, что трудно переоценить такую поддержку от страны - члена «Большой семерки ».

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«Мир объединился в поддержке Украины в трудные для нее времена», - отметил президент.

Порошенко сообщил, что во время визита намерен обсудить вопросы расширения сотрудничества для дальнейшего укрепления украинских Вооруженных Сил. По его словам, речь не идет о поставках летального оружия, но Канада может помогать поставками нелетальных видов вооружения, технологиями.

Президент выразил мнение, что Канада могла бы присоединиться к усилиям США и Европейского Союза в макрофинансовой поддержке украинской экономики.

Порошенко отметил большие перспективы партнерства в энергетической сфере, учитывая, что Канада имеет третий потенциал в мире по разведанным запасам нефти и газа.

«Нам нужна стратегическая программа партнерства в энергетической сфере», - подчеркнул глава государства. В частности, он отметил перспективы партнерства в строительстве LNG-терминалов, развития добычи сланцевого газа, а также в ядерной энергетике.

Но, подчеркнул глава государства, более всего Украина сейчас нуждается в единстве всего мира в решении вопроса ее безопасности.

Порошенко сказал, что послевоенные механизмы безопасности не работают, мир должен пересматривать свои системы безопасности, и позиция Канады здесь очень важна.

Отвечая на вопрос о новой «холодной войне», Порошенко отметил, что вчера Парламент Украины ратифицировал Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

«Украина прошла рубикон и разрушила любые надежды на возрождение Советского Союза. Мы - европейская нация», - подчеркнул глава государства, подчеркивается в сообщении.