Ющенко угостил Тимошенко коньяком (фоторепортаж)

13:37, 26 февраля 2008
Политика
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Одного дня оказалось мало...

Президенту Украины не удалось ограничить празднование дня рожденияодним днем . В понедельник на Банковой было нашествие гостей. Первыми Главу государства поздравили руководство Секретариата Президента Украины и СНБОУ.

 

Юлия Тимошенко подняла на ноги все правительство и даже промочила больное горло коньяком.

 Президента пришли поздравить иерархи церквей.

Среди подарков главе государства – цветы, книжки и фотоальбомы.

Фото Николая Лазаренко / POOL/ УНИАН

 

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