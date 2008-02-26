Ющенко угостил Тимошенко коньяком (фоторепортаж)
13:37, 26 февраля 2008Политика
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Одного дня оказалось мало...
Президенту Украины не удалось ограничить празднование дня рожденияодним днем . В понедельник на Банковой было нашествие гостей. Первыми Главу государства поздравили руководство Секретариата Президента Украины и СНБОУ.
Юлия Тимошенко подняла на ноги все правительство и даже промочила больное горло коньяком.
Президента пришли поздравить иерархи церквей.
Среди подарков главе государства – цветы, книжки и фотоальбомы.
Фото Николая Лазаренко / POOL/ УНИАН
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