Ющенко угостил Тимошенко коньяком (фоторепортаж)

Президенту Украины не удалось ограничить празднование дня рожденияодним днем . В понедельник на Банковой было нашествие гостей. Первыми Главу государства поздравили руководство Секретариата Президента Украины и СНБОУ.

Юлия Тимошенко подняла на ноги все правительство и даже промочила больное горло коньяком.

Президента пришли поздравить иерархи церквей.

Среди подарков главе государства – цветы, книжки и фотоальбомы.

Фото Николая Лазаренко / POOL/ УНИАН