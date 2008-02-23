Семья Ющенко будет праздновать в ресторане под Киевом

Праздновать 54-летие Президент собирается в узком кругу в ресторане под Киевом. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".Семья Президента заказала зал в ресторане «Триполье» под Киевом. Бывавшие там люди говорят, что заведение уютное, с фольклорным колоритом - то, что особенно нравится Президенту.

Фирменный рецепт ресторана, который выбрал Ющенко - утка, запеченная в глине. Перед тем как подать утку на стол, глину разрисовывают под трипольскую керамику. Кроме трапезы в ресторане дают уроки лепки и декоративной росписи.