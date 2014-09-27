Коломойский будет требовать у России компенсаций через Гаагский трибунал

Об этом он заявил на пресс-конференции в облгосадминистрации.

Также Коломойский заявил, что у него немного капитала в Крыму и России.

«Не знаю чего они там вздумали, что мне принадлежат разные санатории и какие-то дома отдыха и еще что-нибудь», - говорит он.

При этом он не намерен отстаивать права на имеющееся имущество в Крыму и России, но подаст в Гаагский трибунал иск о компенсации. На сегодня уже подготовлен один иск по поводу аэропорта «Бельбек».

Читайте такжеСуд в Москве заочно арестовал Коломойского«Там я участвовал в акционерном капитале. Когда его арестовали, я написал письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, такая процедура юридическая. В течение 6 месяцев он должен на него ответить, готов ли он мне добровольно возместить мои убытки. После этого иск подается в Гаагский трибунал по коммерческим вопросам. Там небольшая сумма, миллионов 15 долларов», - , - объяснил днепропетровский губернатор.

Он также добавил, что это будет не единственный иск. В целом он планирует получить компенсации на 2 миллиарда долларов. На вопрос журналистов, уверен ли он, что эти деньги вернут, Коломойский с улыбкой ответил: «ну не вернут, так не вернут, мне то какая разница».

Ранее сообщалось, что Коломойский собирается и впредь работать на посту главы ОГА.