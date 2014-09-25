Суд Москвы 26 сентября рассмотрит жалобу на проведение психэкспертизы Савченко

Об этом на своей странице в "Твиттере" написал ее адвокат Николай Полозов. Он также сообщил, что Надежду Савченко содержат в одиночной камере. "ТВ нет, в камере холодно. Везли ее поездом два дня. В СИЗО ей можно писать через ФСИН - письмо", - написал адвокат.

Читайте такжеСавченко находится в СИЗО в Москве"Мы требуем от руководства СИЗО-6 принять все необходимые меры по оказанию надлежащей медицинскойпомощи Надежды Савченко", - добавил адвокат. По его словам, летчица простудилась во время этапирования. Адвокаты решают вопрос о передаче ей теплых вещей и лекарств.

Защита Надежды Савченко ранее сегодня заявила о ее и московском СИЗО-6 в Печатниках.