Суд Москвы 26 сентября рассмотрит жалобу на проведение психэкспертизы Савченко
Басманный районный суд Москвы 26 сентября рассмотрит жалобу защиты украинской летчицы Надежды Савченко на постановление следствия о стационарной психиатрической экспертизе.
Об этом на своей странице в "Твиттере" написал ее адвокат Николай Полозов. Он также сообщил, что Надежду Савченко содержат в одиночной камере. "ТВ нет, в камере холодно. Везли ее поездом два дня. В СИЗО ей можно писать через ФСИН - письмо", - написал адвокат.
Читайте такжеСавченко находится в СИЗО в Москве"Мы требуем от руководства СИЗО-6 принять все необходимые меры по оказанию надлежащей медицинскойпомощи Надежды Савченко", - добавил адвокат. По его словам, летчица простудилась во время этапирования. Адвокаты решают вопрос о передаче ей теплых вещей и лекарств.
Защита Надежды Савченко ранее сегодня заявила о ее и московском СИЗО-6 в Печатниках.
Напоминаю, завтра Басманный суд в 10:00 рассматривает жалобу защиты Савченко на постановление следствия о стационарной психэкспертизе.
- Николай Полозов (@Moscow_advokat) 25 сентября 2014