​Консультации трехсторонней группы Украина-РФ-ОБСЕ пройдут на следующей неделе

Об этом президент Петр Порошенко заявил после пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте такжеБоевики требуют предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в составе Украины"Я думаю, что на следующей неделе", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться очередная встреча трехсторонней группы.

По его словам, консультации могут состояться в режиме видеоконференции.