Консультации трехсторонней группы Украина-РФ-ОБСЕ пройдут на следующей неделе
17:02, 25 сентября 2014Политика
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Очередные консультации контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе могут состояться на следующей неделе.
Трехсторонние переговоры могут пройти на следующей неделе \ Фото УНИАН
Об этом президент Петр Порошенко заявил после пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.
Читайте такжеБоевики требуют предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в составе Украины"Я думаю, что на следующей неделе", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться очередная встреча трехсторонней группы.
По его словам, консультации могут состояться в режиме видеоконференции.
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