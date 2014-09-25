​Консультации трехсторонней группы Украина-РФ-ОБСЕ пройдут на следующей неделе

17:02, 25 сентября 2014
Политика
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Очередные консультации контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе могут состояться на следующей неделе.

Трехсторонние переговоры могут пройти на следующей неделе \ Фото УНИАН

Об этом президент Петр Порошенко заявил после пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте такжеБоевики требуют предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в составе Украины"Я думаю, что на следующей неделе", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться очередная встреча трехсторонней группы.

По его словам, консультации могут состояться в режиме видеоконференции.

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