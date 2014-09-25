Бывший глава НБУ Арбузов рассказал, как ему живется в Москве

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Сергей Арбузов, который является председателем ассоциации "Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы", сказал на пресс-конференции в Москве.

"Я живу в Москве, у меня арендное жилье, постоянное жилье у меня в Украине", - сказал бывший глава НБУ.

Читайте такжеКлюева, Пшонку и Арбузова объявили в международный розыск - АваковОтвечая на вопрос УНИАН относительно правового статуса в РФ, он сказал, что "находится в трудовых отношениях", а также утвердительно ответил на вопрос о наличии разрешения на работу.

Сергей Арбузов сообщил, что с бывшими членами правительства Николая Азарова и бывшим президентом Виктором Януковичем не общается, так как с "головой погружен в науку". По его словам, в Москве он сосредоточился на работе ассоциации и не имеет особо времени на другие дела.

При этом он подчеркнул, что обязательно намерен вернуться в Украину. "Это вопрос времени. Возвращаться я собираюсь, когда в Украине все успокоится и правоохранители разберутся с вопросами, которые они позадавали. Как только ситуация успокоится и законность в стране будет более стабильной, я сразу же вернусь", - сказал бывший чиновник.

Напомним,Сергей Арбузов бежал из Украины в конце февраля. Генпрокуратура объявила его в розыск. В частности Сергей Арбузов подозревается в том, что, будучи главой НБУ, совершил растрату почти 120 млн грн государственных средств при создании телеканала БТБ.