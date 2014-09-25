Российские СМИ в братские могилы на Донбассе положили "беременных девушек" - Тымчук
Российские СМИ запустили механизм лжи: медиа заполнили "доказательства преступлений" украинских военнослужащих.
Об этом в Facebook заявил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Не успели мы сообщить о вводной российского Генштаба боевикам на Донбассе о фальсификации «доказательств преступлений» украинских военнослужащих, как российские СМИ заполонили эти самые «доказательства». Здесь вам и беременные девушки в братских могилах, и массовые расстрелы мирных жителей, не хватает только визитки пропаганды РФ в виде распятых детей, а лучше собирательного образа - распятых беременных детей, чтобы уже наверняка", - отметил Тымчук.
Читайте такжеРоссийские военные на Донбассе сбрасывают трупы своих солдат в шахты – Тымчук
"Виноваты" в этих ужасных преступлениях, по утверждению террористов и российских СМИ, - "Правый сектор" и Национальная гвардия.
Тымчук отметил, что механизм производства лжи работает как часы: боевики и российские журналисты лихо отрабатывают заказ Кремля.
"Местные террористы этими провокациями убивают сразу двух зайцев: дискредитируют украинских военнослужащих, а заодно сваливают на них свои собственные гнусные преступления", - добавил Тымчук.