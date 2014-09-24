Украина не объявит дефолт - Яценюк
Украина не объявит дефолт в ближайшее время, поскольку имеет все ресурсы для выполнения своих обязательств, включая обязательства по долговым бумагам, выданным в обмен на кредит со стороны Российской Федерации.
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе выступления в Совете внешних отношений США в Нью-Йорке.
«Прошлое правительство имело несколько сделок с Россией, которые были больше политическими. Россияне - не дураки, они выставили немало «крючков», за которые сегодня приходиться цепляться. Но я хочу быть предельно понятным: мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране», – сказал Яценюк.
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Он подчеркнул, что финансовая стабильность является требованием ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда.
«Программа с МВФ писалась как мирная программа. Сейчас у нас несколько иные реалии, и возможно мы пересмотрим ряд положений программы. Но мы уверены, что Украина не объявит дефолт», - заверил глава правительства.