Закон об амнистии не позволяет определить лиц, на которых он распространяется – эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко и вице-президент Европейского комитета против пыток Николай Гнатовский сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Закон «О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей» не позволяет точно определить лиц, на которых он будет распространяться, а на которых - нет», - убежден Колиушко.

Такое же мнение разделяет Гнатовский и добавляет: «В законе ничего не сказано о признаке гражданства, потому что украинец, который взял оружие против собственного государства, несет уголовную ответственность за это, и он может быть амнистирован, если мы занимаемся национальным примирением в контексте общего процесса».

Читайте такжеАмнистию на Донбассе будут дарить местные органы прокуратуры - ГПУОднако, как отмечает вице-президент Европейского комитета против пыток, «если в Украину пришел россиянин с оружием в руках, я не понимаю, почему мы должны применять амнистию к иностранцам».

По словам Гнатовского, «необходимо четко разделять общеуголовные преступления, то есть преступления против украинского уголовного права, и преступления международные. Данный закон их не разделяет – это очень большая концептуальная ошибка».

В свою очередь Колиушко считает, что «временные рамки с 22 февраля 2013 года по день вступления в силу данного закона чрезвычайно длинные». Эксперт отмечает, что «за этот период произошли разные события, произошло не только вооруженное противостояние, а произошло очень много грабежей, краж, силовых конфискаций автомобилей, мародерства в разбомбленных домах и другое».

«Что, все становятся в одну плоскость, ко всем одинаковый подход, все освобождаются от ответственности, а хотя бы имущество украденное будет возвращено или не будет возвращено?», - спрашивает председатель правления Центра политико-правовых реформ.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла в закрытом режиме президентский закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", которым предусмотрено освободить при определенных условиях от уголовной и административной ответственности некоторые категории вооруженных формирований и лиц.

Документом «предлагается освободить от уголовной ответственности лиц, совершивших в период с 22 февраля 2014 года по день вступления в силу закона включительно на территории Донецкой, Луганской областей, на которой проводилась антитеррористическая операция, деяния, содержащие признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, и которые во время совершения указанных деяний были участниками вооруженных формирований или лицами, задействованными в деятельности таких формирований, и/или участвовали в деятельности самопровозглашенных органов в Донецкой, Луганской областях или противодействовали проведению антитеррористической операции».

Читайте такжеЯценюк: Амнистия для тех, кто убивал, - неприемлемаУказанные лица будут освобождаться от уголовной ответственности при условии, что они до истечения месяца с момента вступления в силу закона освободили или не удерживают заложников, добровольно сдали государственным органам или не хранят огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, военную технику, не занимают здания, помещения государственных органов и органов местного самоуправления и не принимают участия в блокировании работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в Донецкой и Луганской областях, о чем подали соответствующее заявление в орган досудебного расследования, осуществляющий уголовное производство. Соответствующие уголовные производства подлежат закрытию.